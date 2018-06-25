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بعد خروج مصر من المونديال.. حسام حسن يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:46 م
بعد خروج مصر من المونديال.. حسام حسن يوجه رسالة لـ محمد صلاح
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أمنية فوزي
 
قال الكابتن حسام حسن، إن عصام الحضري كان موفقًا في مباراة اليوم، وترك انطباعًا جيدًا في المونديال.


وأضاف "حسن"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن محمد صلاح كان بمفرده في مباريات المونديال، ولكن ربنا أعطاه مكافئة الأهداف التي أحرزها.


وأشار إلى أن الكرة تمثل خطورة على الخصم عندما تصل إلى محمد صلاح، موجهًا رسالة لـ صلاح: "كتر خيرك إنت تعبت علشان نوصل لكأس العالم، وتوفيقك في الهدفين لم يكن صدفة، أنت تستحق"، لافتًا إلى أنه لا يتخيل عتزال محمد صلاح دوليًا لأنه يحب مصر كثيرًا.
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