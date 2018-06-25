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المغرب تتعادل مع إسبانيا في ليلة وداع المونديال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:47 م
المغرب تتعادل مع إسبانيا في ليلة وداع المونديال
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الفجر الرياضي
 
حقق منتخب المغرب تعادلًا معنويًا ، أمام إسبانيا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان المنتخب المغربي قد ودع البطولة قبل هذه المباراة، بعد خسارته أمام كلًا من إيران والبرتغال.

افتتح أسود الآطلسي التسجيل عبر خالد بوطيب في الدقيقة 14، ثم عادل إيسكو التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني نجح البديل يوسف النصيري في تسجيل هدف الانتصار للمنتخب المغربي في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عدل أسباس النتيجة للإسبان.

المزيد عن: يوسف النصيري مونديال روسيا كأس العالم بوطيب المغرب إسبانيا
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