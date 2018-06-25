يحيى قلاش: قانون تنظيم الصحافة يشير إلى نية لتصفية المؤسسات القومية
الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:40 م
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن المؤسسات الصحفية القومية في خطر، خاصة بعد قانون تنظيم الصحافة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن هذا القانون يشير إلى نية لتصفية هذه المؤسسات، نظرًا أنه يتحدث عن جمعيات عمومية يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويتحدث عن تشكيل غير عادل لمجالس الإدارة، فضلًا عن صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دمج وتصفية الإصدارات التابعة للمؤسسات، وأيضًا صلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة في عزل رؤساء تحرير ومجالس إدارات تلك الصحف.