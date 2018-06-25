يحيى قلاش: قانون تنظيم الصحافة يشير إلى نية لتصفية المؤسسات القومية

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن المؤسسات الصحفية القومية في خطر، خاصة بعد قانون تنظيم الصحافة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.



