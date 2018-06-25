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برلماني: "اتحاد الكرة عمل وكسة كبيرة ويجب أن يرحل"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:31 م
برلماني: اتحاد الكرة عمل وكسة كبيرة ويجب أن يرحل
فرج عامر
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جهاد جمال
 
قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن هناك لجنة تقصي حقائق لأحداث المنتخب في كأس العالم، متابعًا هناك حالة استياء عام مما وصل إليه وضعنا في المونديال، مضيفًا: "اتحاد الكرة عمل وكسة كبيرة وهزيمة لم تحدث لدرجة أن المنتخب الوطني هو الأخير شكلاً وأداءً".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أنه في ظل الغضب الشعبي والرفض لما حدث فاتحاد الكرة عليه أن يرحل.

وأضاف: "احنا غرقنا في المونديال وحققنا أسوأ نتيجة وكل الخبراء توقعوا ذلك"، لافتًا إلى أن الناس لديها صدمة، متابعًا: "قدمنا عشرات من طلبات الإحاطة، وهناك حالة غليان في البرلمان بدءًا من  رئيس مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات واجراءات ضد اتحاد الكرة حال وجود فساد مالي.

المزيد عن: مصر فرج عامر رياضة المنتخب اخبار مصر
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