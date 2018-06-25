نجيب ساويرس: "قررت مش هتفرج على ماتشات المنتخب تاني"

أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن غضبه الشديد بعد هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم في مباراته الأخيرة أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في نهائيات كأس العالم بروسيا، لافتًا إلى أنه لن يشاهد إي من مباريات المنتخب القادمة".



