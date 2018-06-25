"الحفناوي" عن مباراة مصر والسعودية: "كوبر ركٌب علينا كل الفرق"

علق الفنان نبيل الحفناوي، على المباراة التي جمعت منتخبي مصر والسعودية والذي تفوق بها المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات كأس العالم.





وقال الحفناوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التجديد للمدير الفني بعد تأهلنا كان خطأً فادحا.. رغم تحذير الكثيرين من طريقته التي لن تصمد في كأس العالم واختياراته المتحجرة.. والتي لم يتخل عنها حتى أمام السعودية (وركب) علينا كل الفرق أمام العالم كله.. هو لم يقصد طبعا ولكنه خطأ الاتحاد.. عديد من الفرق غيرت مدربها قبل كاس العالم".