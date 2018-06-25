الجنيه يتراجع أمام الدولار بعد هزيمة مصر أمام السعودية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي البركة وأبوظبي الإسلامي فى بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين عقب هزيمة مصر فى مبارتها مع السعودية.





وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.





وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.





كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.