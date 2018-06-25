تعرفي على فوائد مياه البحر للشعر

لمياه البحر فوائد كبيرة للشعر يمكنك الاستفادة منها والتخلص من مشكلات شعرك المختلفة، ومن هذه الفوائد:





تغذية الشعر بالمعادن والفيتامينات التي تحتويها مياه البحر.

علاج القشرة والقضاء على حكة الرأس.

علاج تساقط الشعر، حيث إنها تعمل على تغذية الجذور، وكذلك فإن استمرارك لفترة مناسبة داخل المياه يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وهو ما يحتاجه شعرك للظهور بمظهر صحي.