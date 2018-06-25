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حنان ترك لمنتقديها: "أقبلونا كما نحن أو أتركونا " (صور)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:38 م
حنان ترك لمنتقديها: أقبلونا كما نحن أو أتركونا (صور)
حنان ترك
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محمد النجدي
 
نشرت الفنانة حنان ترك صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي ترتدي حجابها، في لافتة منها على الهجوم الذي وجه إليها بعد ارتدائها الحجاب.

وقالت ترك معلقَة على صورتها "أقبلونا كما نحن، أو أتركونا كما نحن.. فلا أنتم تملكون حق تعديلنا..ولا نحن نملك رغبة التبرير".
حنان ترك لمنتقديها: "أقبلونا كما نحن أو أتركونا " (صور)
حنان ترك لمنتقديها: "أقبلونا كما نحن أو أتركونا " (صور)
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