حنان ترك لمنتقديها: "أقبلونا كما نحن أو أتركونا " (صور)
الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:38 م
محمد النجدي
نشرت الفنانة حنان ترك صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي ترتدي حجابها، في لافتة منها على الهجوم الذي وجه إليها بعد ارتدائها الحجاب.
وقالت ترك معلقَة على صورتها "أقبلونا كما نحن، أو أتركونا كما نحن.. فلا أنتم تملكون حق تعديلنا..ولا نحن نملك رغبة التبرير".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما حنان ترك بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار حنان ترك أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama