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صلاح عبدالله يهنئ المنتخب السعودي: "والله ما قصرتم"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:31 م
صلاح عبدالله يهنئ المنتخب السعودي: والله ما قصرتم
صلاح عبدالله
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شيماء عطية
 
هنأ الفنان صلاح عبدالله المنتخب السعودي بعد فوزه على المنتخب المصري لكرة القدم في المباراة الأخيرة لهما في نهائيات كأس العالم بروسيا بهدفين مقابل هدف.

وكتب "صلاح" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏⁧‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اللاعبون السعوديون واللهِ ما قصرتم
‏اللاعبون المصريون قصرتم قصرتم قصرتم".
صلاح عبدالله يهنئ المنتخب السعودي: "والله ما قصرتم"
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