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تعليق "هنيدي" على هدف السعودية الأول في مرمى المنتخب المصري (صورة)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:00 م
تعليق هنيدي على هدف السعودية الأول في مرمى المنتخب المصري (صورة)
هنيدي
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شيماء عطية
 

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن غضبه من ضربة الجزاء التي أحرزها المنتخب السعودي في مباراته ضد مصر والمقامة حاليًا، في نهائيات كأس العالم بروسيا.

 

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏⁧‫‏‏الحكم بيدير ماتش تاني تقرييا".

 

وكان الشوط الأول قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل منهما.

تعليق "هنيدي" على هدف السعودية الأول في مرمى المنتخب المصري (صورة)
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