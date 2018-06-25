الإعلام الروسي يكشف سبب اعتقال الجاسوسة كارينا تسوركان

قالت مصادر إعلامية إن سبب اعتقال كارينا تسوركان عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء الروسية Inter RAO، كان تسليمها معلومات لاستخبارات أجنبية لطرق إمداد القرم ودونباس بالكهرباء من روسيا.





ونقلت شبكة "إر بي كا" عن مصدر مطلع أن الأمن الروسي راقب تسوركان على مدى سنة كاملة، بعد تلقي معلومات من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، حول حصول دولة عضو في الناتو وهي رومانيا، على معلومات حول "هوية من يعمل معنا في أوكرانيا، ودونباس ومناطق أخرى، وكيفية يتم توريد الطاقة الكهربائية إلى دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وإلى القرم الروسية".





وأضاف المصدر، أن الاستخبارات الأجنبية تلقت معلومات حول مع يتعاون معنا في هذا المجال، ومن يرفض، ومع من نجري اتصالاتنا وما هي المشاكل التي ترافق كل ذلك وما هي طريق عملنا.





وفي 15 يونيو، قضت محكمة ليفورتوفو في موسكو بتوقيف المشبوهة، التي تحمل جنسية رومانية، على ذمة التحقيق وترحيلها إلى سجن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو.





وبعد اعتقال كارينا تسوركان، قام رجال الأمن الروسي بتفتيش مكتب نائب وزير الطاقة الروسي فياتشسلاف كرافتشينكو، الذي يعتبر شاهدا في القضية الجنائية ضد الشابة المذكورة. وتؤكد الأنباء، أن المشتبه بها، قدمت إفادتها ضد ثلاثة مسؤولين آخرين من وزارة الطاقة ، وقالت إنها تحدثت معهم سابقا، حول موضوع إمدادات الكهرباء إلى دونباس وشبه جزيرة القرم.





وذكرت وكالة "تاس" أن الموقوفة لا تحمل الجنسية الروسية وتخلت عن جنسيتها المولدوفية بعد حصولها على الجنسية الرومانية عام 2016.





وتسوركان إذا ما ثبتت التهم المسندة إليها، قد تتعرض للسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وترحيلها القسري من روسيا وحرمانها دخول أراضيها مدى الحياة.



