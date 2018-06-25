"فقدان الشهية العصبي".. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

هو من الامراض الاكثر شيوعا بين المراهقين وخاصة الفتيات، وبالرغم من ان البعض يتعامل معه بخفة الا انه من الامراض الخطيرة التي يمكن ان تودي بحياة المصاب به في حال عدم علاجه بسرعة وبالطريقة المناسبة.





انه مرض فقدان الشهية العصبي الذي يعد من اضطرابات الطعام وهو مرض نفسي، يتجاوز مرحلة القلق حول زيادة الوزن والسمنة ليتحول الى هوس بالنحافة يصيب الكثير من بناتنا وشبابنا وحتى اطفالنا ممن يتأثرون بنظرة الاخرين اليهم وبوسائل التواصل الاجتماعي وصور العارضات النحيلة الاجسام.





ويمكن في حال عدم تدارك مشكلة فقدان الشهية العصبي في مراحله الاولى، ان يتسبب بمشاكل صحية خطيرة وصولا الى الوفاة المبكرة.





أسباب فقدان الشهية العصبية

- حدوث خلل وظيفي في جزء من الدماغ يسمى المهاد يعمل على تنظيم عمليات التمثيل الغذائي.





- مشاكل التغذية التي يعاني منها البعض وهم رضع.





- التاريخ العام لعدم الاكل من قبل البعض.





- الانيميا ومشاكل القلب.





- اكتئاب الامهات.





- فقدان العظام وزيادة خطر الاصابة بالكسور.





- مشاكل الكلى.





- انخفاض هرمون التوستوستيرون عند الذكور.





- مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والتقيؤ والامساك والانتفاخ.





أعراض فقدان الشهية العصبي

يمكن ان يسجل المصابون بفقدان الشهية العصبي الاعراض التالية :





- فقدان الوزن بشكل خطير.





- الاكتئاب والعزلة الاجتماعية.





- سرعة الانفعال والانزعاج وعدم القدرة على التفاعل مع الاخرين او المواقف الحياتية.





- قلة الانتباه والتركيز.





- بطء القلب وانخفاض ضغط الدم بطريقة غي اعتيادية.





- الامساك والام البطن.





- اضطرابات الدورة الشهرية بشكل متكرر مع تسجيل حالات لانقطاع الطمث الثانوي.





- زيادة او نقصان التبول او نقص البوتاسيوم ما يهدد الحياة.





- مرض السكري الكاذب الذي يمتاز بكثرة التبول والعطش الشديد.





- هشاشة العظام والكسور.





- الانيميا.





- الاضطرابات النفسية المتمثلة في القلق واضطرابات الشخصية.





طرق علاج فقدان الشهية العصبية

بمجرد تشخيص حالة الاصابة بفقدان الشهية العصبي، يعمد الطبيب المختص اولا للتركيز على علاج سوء التغذية من خلال التغذية عن طريق الوريد او الانبوب.





كما يجب عرض الشخص المصاب بفقدان الشهية العصبي على طبيب نفسي مختص لعلاج الاسباب النفسية والتداعيات التي يسببها هذا المرض، وعادة ما يلجأ المختصون النفسيون لبعض العلاجات منها العلاج الفردي والعلاج السلوكي المعرفي والعلاج الجماعي والاسري.





ويتم ايضا وصف ادوية تعمل على علاج مشكلة انفصام الشخصية وهي تكون مفيدة في علاج فقدان الشهية العصبي. كما تساعد هذه الادوية في زيادة الوزن وعلاج الاكتئال وغيرها من الاعراض النفسية المترافقة مع فقدان الشهية العصبي.





ويبقى النهج الافضل في علاج مرض فقدان الشهية العصبي هو تصحيح الصورة النمطية حول النحافة والتي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب الاشخاص المصابين بهذا المرض على تقبل اجسامهم وتبني افكار ايجابية بخصوصها.