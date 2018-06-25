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عاجل.. تعادل مثير بين مصر والسعودية في الشوط الأول

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:45 م
عاجل.. تعادل مثير بين مصر والسعودية في الشوط الأول
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الفجر الرياضي
 
انتهي الشوط الأول بين المنتخب المصري ونظيره السعودي بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وجاء هدف الشوط الأول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 22 بعد تمريرة طويلة في عمق دفاع المنتخب السعودي ليضعها من فوق الحارس.

وتصدي عصام الحضري حارس المنتخب المصري لركلة جزاء حصل عليها المنتخب السعودي، نفذها فهد المولد، لكن الحضري نجح في التصدي ببراعة.

ومع نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للمنتخب السعودي بعد عرقلة علي جبر لمهاجم السعودية فهد المولد، ليمنح الحكم ضربة جزاء جديدة، سجلها سلمان الفرج في الدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط الأول 1-1.
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