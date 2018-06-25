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الكنيسي: تطوير ماسبيرو لن يضر العاملين.. ولكن سيوظف امكانياتهم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:52 م
الكنيسي: تطوير ماسبيرو لن يضر العاملين.. ولكن سيوظف امكانياتهم
حمدي الكنيسي
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ندى محمد
 
قال الإعلامى حمدى الكنيسى، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، نقيب الإعلاميين، إن أبرز نقاط ضعف ماسبيرو هو تقلد القيادات ماسبيرو للمناصب بالأقدمية، مؤكدًا أن هذا المعيار ليس شرطا للكفاءة.

وأضاف الكنيسى خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر"، أنه لن يضار أحد من العاملين في ماسبيرو خلال عملية التطوير ولكن من الممكن أن يعاد تنظيم امكانيات الموظفين، حتى يتحقق التطوير الحقيقي والنجاح الذى تصبو اليه الهيئة.

مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسى لماسبيرو يهدف لعودة الشاشة والمايكروفون لمكانتهم الطبيعية فى مصر والوطن العربى.
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