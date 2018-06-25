تركيا تعتقل مواطنين ألمان راقبوا انتخاباتها بلا دعوة

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات التركية ألقت القبض على 3 ألمان كانوا يراقبون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بصورة لا شرعية.

وأكدت برلين رسميا خبر اعتقال سلطات أنقرة لثلاثة ألمان راقبوا الانتخابات التركية بشكل غير رسمي، وهم جزء من مجموعة مكونة من 11 ألمانيا، يعملون مراقبين غير رسميين للانتخابات بدعوة من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد.

وألقت السلطات التركية القبض على الثلاثة في مقاطعة أولوديري في إقليم سيرناك جنوب شرق تركيا.

وقال أحد الثلاثة، إنهم سافروا عن قصد إلى منطقة لم يتم فيها نشر مراقبين رسميين من المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف أن الشرطة تدخلت "بصورة قوية" خلال محاولاتهم مراقبة الانتخابات، وذكر محامي الثلاثة أنهم سيمثلون أمام القضاء اليوم الاثنين، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن السفارة في أنقرة تعمل على متابعة القضية، حسب "DW".

من جهتها ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن أربعة ألمانيين احتجزوا في تركيا خلال الانتخابات التي جرت الأحد وأطلق سراح أحدهم فيما بعد، وتابعت: "يمكنني أن أؤكد أن ثلاثة مواطنين ألمان اعتقلوا.. ولكني لا أستطيع أن أؤكد إن كان هؤلاء مراقبين للانتخابات .. تم إطلاق سراح سيدة أعمال ألمانية شاركت في مراقبة الانتخابات بعد توقيفها مع الثلاثة الآخرين، ولم يتم منعها من مغادرة البلاد".