صورة نادرة تجمع عبد الحليم حافظ بـ سميرة سعيد في طفولتها

نشرت إحدى الأكاونتات عبر "تويتر"، صورة نادرة جمعت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بالنجمة سميرة سعيد، وهي طفلة صغيرة، حيث كانت تقف إلى جانبه وكأن حديثًا فنيًا جمعهما سويًا.





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من جانب الرواد وكانت بالأبيض والأسود وأرفقت بمنشور جاء فيه: "العندليب الأسمر يتحدث إلى الطفلة سميرة سعيد".



