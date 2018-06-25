صورة نادرة تجمع عبد الحليم حافظ بـ سميرة سعيد في طفولتها
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:25 م
صلاح حسن
نشرت إحدى الأكاونتات عبر "تويتر"، صورة نادرة جمعت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بالنجمة سميرة سعيد، وهي طفلة صغيرة، حيث كانت تقف إلى جانبه وكأن حديثًا فنيًا جمعهما سويًا.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من جانب الرواد وكانت بالأبيض والأسود وأرفقت بمنشور جاء فيه: "العندليب الأسمر يتحدث إلى الطفلة سميرة سعيد".
يُذكر أن المطربة المغربية سميرة سعيد، شاركت جمهورها، خواطرها بعد تجاوزها الخمسين عامًا، وجاءت "الخواطر السميرية" كما أسمتها سميرة سعيد، وكأنها وقفة مع النفس، وكان أبرزها: "بعد الخمسين، اكتشفت أن ما فعلته هو الصواب، لم أعدل شيء في معاييري ولا قوانيني السرية ولكني اكتشفت فقط أنه ليس علي بذل كل الجهد لأحظى برضا الجميع، لا أحد أصلا يحظى برضا الجميع! صرت أشعر أن الزمن أقصر، ووقتي غالي جدًا ولا يجب تبذيره أو منحه إلا لمن يستحق".
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