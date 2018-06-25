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سعر الدولار اليوم الاثنين 25-6-2018 في جميع البنوك

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:32 م
سعر الدولار اليوم الاثنين 25-6-2018 في جميع البنوك
دولار-أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الاثنين 25-6-2018، مسجلاً 17.81 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وشهدت العملة الخضراء، ارتفاعًا طفيفًا في بنك البركة مسجلاً 17.84 جنيها للشراء و17.94 جنيها للبيع، وعند نفس المستوى في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي. 

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة سجل 17.82 جنيها للشراء و17.92 جنيها للبيع. 

وسجلت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيها للشراء و17.92 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر، مسجلاً 17.78 جنيها للشراء و17.88 جنيها للبيع، أما في بنك القاهرة 17.82 جنيها للشراء، 17.92 جنيها للبيع، وعند 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري. 
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