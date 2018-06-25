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غرفة قطر تنظم ورش مجانية للإدخال المؤقت للبضائع

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:32 م
غرفة قطر تنظم ورش مجانية للإدخال المؤقت للبضائع
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وكالات
 
تنظم غرفة قطر ندوات وورش عمل تعريفية لمجتمع الأعمال، ابتداء من مطلع شهر يوليو المقبل، حيث ستشمل كيفية استخدام دفتر الادخال المؤقت للبضائع الذي سيطبق في دولة قطر أغسطس المقبل وسيعتبر وثيقة جمركية دولية تسمح باستيراد مؤقت للسلع لمدة عام دون أية رسوم.

وقد أكملت غرفة قطر استعدادها لبدء تنفيذ دفتر الادخال المؤقت للبضائع بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بعد اعلان رسميا عن انضمام قطر للمجلس العالمي لدفتر الادخال المؤقت للبضائع في التاسع من مايو الماضي.

وتشمل ندوات تعرفية وورش عمل لكيفية استخدام النظام وماهية مزاياه وكيفية أستخدامها كبطاقة جمركيه دولية وما يمكن أن يغطي من خلالها وكذلك الفئات التجارية التي تستخدم فيها.
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