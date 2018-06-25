"شيكابالا" يظهر في مباراة مصر والسعودية

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بمحمود عبدالرازق "شيكابالا" في مباراة السعودية اليوم بكأس العالم.





ويأتي منح كوبر، للاعب بعض من الوقت كنوع من التكريم خاصة أنه لم يشارك في المباراتين الماضيتين أمام الأوروجواي وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وأمام روسيا وانتهت للدب الروسي بثلاثية مقابل هدف بمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.





ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السعودي، عصر اليوم الإثنين على ملعب فولفاجراد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.



