أبرزها "عُرف بتعدد زيجاته في الوسط الفني".. أسرار في حياة الفنان محرم فؤاد

يصادف اليوم الاثنين 25 يونيو ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد حيث ولد في 25 يونيو عام 1934 وبلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلماً أولها "حسن ونعيمة" مع سعاد حسني ومحمود السباعي في عام 1959 وفي عام 1961 قدم فيلم "نصف عذراء" مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان وفي عام 1960 فيلم "وداعا يا حب" مع مريم فخر الدين وآمال فريد.

مشواره الفني

تعرف عليه المخرج هنري بركات وقدمه في أول أفلامه حسن ونعيمة وكان وقتها في الخامسة والعشرين من عمره، لحن له بليغ حمدى وفريد الاطرش ثم قام بالتلحين لنفسه وعمل فترة في السينما اللبنانية ثم عاد إلى مصر عمل ملحنا لنفسه وللاخرين.

عرف مُحرم بتعدد زيجاته في الوسط الفنى وخارجه فتزوج في لبنان وانجب ولدا كما تزوج من الممثلة عايدة رياض ومذيعة تليفزيون كما كان الزوج الحادي عشر لتحية كاريوكا

من أغنياته

رمش عينه، تعب القلوب، ياواحشني رد عليه، اوعي تكون بتحب ياقلبي، والنبي لنكيد العزال، ندم، غدارين، كله ماشي، ياغزال اسكندراني، سلامات ياحبايب، انا عايز صبيه، وانت عني بعيد، الحلوه داير شباكها، معرفتش تحبني، زي ماكون عطشان، مسا التماسي، سلامات، ياحبيبي قوللي، داري جمالك، زي نور الشمس، معرفتش تحبني، قوللي بحبك قوللي، قالوا الحب عذاب، شفت بعيني، لاتلوموني، هسيبلك الدنيا، ياغزال، ادى حالك ياهوى، ابحث عن سمراء، سيبو المجروح في همه، قربي مني عيوني، لو كان الأمر أمرى، قالوا الحب عذاب، اوعي تكون بتحب ياقلبي، محروم، ع المينا، ياحبيبي قولي اخرة جرحي ايه، مراسيل، بحبك ياشبرا، اشكي لمين، ابدا والله، ياواحشني رد عليه، قلبى اللى خدتيه رجعيه، عزيزي وحبيبي، انامالى ومال الناس، حن، خمسه سياحه، أجمل صباح عندى، وانت عنى بعيد .

أعماله الفنية

بلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلماً اولها "حسن ونعيمة" مع سعاد حسني ومحمود السباعي في العام 1959م وفي العام 1961 قدم فيلم "نصف عذراء" مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان وفي العام 1960م فيلم "وداعا يا حب" مع مريم فخر الدين وآمال فريد وفيلم "لحن السعادة" مع إيمان وزكي رستم وفيلم "من غير ميعاد" مع نادية لطفي وسعاد حسني وفي العام 1962م فيلم "حكاية غرام" (لبنان) مع مها صبري وحسن المليجي و"سلاسل من حرير" مع مديحة يسري وزيزي البدراوي وفي العام 1963م "شباب طائش" مع سميرة احمد ويوسف فخر الدين وفي العام 1964م فيلم "عتاب" (لبنان) مع سميرة توفيق وإبراهيم خان وفي العام 1965م "ولدت من جديد" (لبنان) مع نزهة يونس وفيلم "الصبا والجمال" (لبنان) مع صباح وحسن المليجي وفي العام 1971م "عشاق الحياة" مع نادية لطفي و يوسف وهبي و محمود المليجي وفي العام 1975م "الملكة وأنا" مع جورجينا رزق ووحيد سيف وبعد هذا الفيلم لم يقدم اى افلام سينمائية على الاطلاق.

قدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما "دنيا البيانولا" و"القشاط"، وللإذاعة قدم مسلسلين "حب ونغم" و"حياة كامل الخلعي" وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900أغنية منها 500أغنية بين العاطفية والشعبية و 400أغنية وطنية لمصر والعالم العربي منها 20أغنية لفلسطين لدرجة ان البعض كان يظن أنه فلسطيني الاصل.

وفاته

توفي الفنان محرم فؤاد في 27 يونيو 2002.