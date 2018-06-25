مصر في مجموعة صعبة بمونديال اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك يناير المقبل، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة.





وأوقعت القرعة التي استضافتها مدينة كوبنهاجن الدنماركية اليوم، الاثنين، "الفراعنة" في مجموعة نارية مع كلٍ من السويد والمجر وأنجولا والأرجنتين وقطر.





وجاءت باقي المجموعات كما يلي:





المجموعة الأولى: فرنسا - روسيا - ألمانيا - صربيا - البرازيل - كوريا





المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - مقدونيا - آيسلندا - البحرين - اليابان





المجموعة الثالثة: الدنمارك - النرويج - النمسا - تونس - تشيلي - السعودية





المجموعة الرابعة: مصر - الأرجنتين - أنجولا - قطر - السويد - انجلترا





ويقام نظام البطولة بتأهل أول أربع فرق في كل مجموعة إلى دور الـ16، فيما تقام باقي الأدوار بنظام المغلوب.



