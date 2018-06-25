هل يتبادل فان بوميل مركزه مع مارفيك في آيندهوفن؟

سيتوجه مارك فان بوميل، مساعد مدرب أستراليا، مباشرة بعد كأس العالم، لتولي تدريب آيندهوفن الهولندي وربما يذهب معه والد زوجته المدرب بيرت فان مارفيك.





وعُين فان بوميل لتدريب بطل هولندا منذ أيام قليلة بعد انتقال فيليب كوكو إلى فنربخشة، وأعلن بالفعل أن يورجن دريكس، أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب أستراليا، سيكون ضمن مساعديه في منصبه الجديد.





ورغم ذلك يبدو من المرجح على نطاق واسع أن يلتحق بهما فان مارفيك، الذي كان يتولى تدريب منتخب هولندا عندما احتل المركز الثاني في كأس العالم 2010، كما قاد السعودية للتأهل لنهائيات روسيا قبل أن يتولى قيادة أستراليا لفترة قصيرة.





وقال تون جيربراندز، المدير العام لآيندهوفن في رد على أسئلة تتعلق بمنصب فان مارفيك "سيتم الإعلان بوضوح عن هذا الأمر قريبا".





وأضاف "نحن منشغلون بالحديث عن باقي أفراد الجهاز الفني".





وسبق لفان بوميل التدريب تحت قيادة فان مارفيك في منتخب هولندا، كما عمل كمساعد له خلال مشوار تصفيات كأس العالم مع السعودية.





وذكرت تقارير هولندية أن فان مارفيك (66 عاما) سيعمل كمساعد لزوج ابنته أو سيعمل في دور استشاري أكبر لتقديم خبراته للإدارة.





وتعاقدت أستراليا مع فان مارفيك قبل كأس العالم بفترة قصيرة بعد رحيل أنجي بوستيكوجلو، عقب الوصول إلى النهائيات، وبعد البطولة سيتولى جراهام أرنولد تدريب المنتخب الأسترالي.



