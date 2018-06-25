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تحضير روسي أردني لمباحثات ثنائية حول جنوب سوريا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:02 م
تحضير روسي أردني لمباحثات ثنائية حول جنوب سوريا
ميخائيل بوغدانوف
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وكالات
 

أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، عن أمل موسكو في بحث الوضع في سوريا مع مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون.

 

وذكر ميخائيل بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الروسي، أنه سيتم خلال المباحثات مع بولتون، الوقوف على العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي وسوريا، وفلسطين، وغير ذلك من قضايا.

 

وحول ما يشاع عن مباحثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأردن حول الوضع في جنوب سوريا، قال إنه سيتم بحث جنوب سوريا على المستوى الثنائي في الوقت الراهن، وإن وزير الخارجية الأردني سيزور موسكو لهذا الغرض، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين الآن لتحديد موعد الزيارة.

 

المزيد عن: ميخائيل بوغدانوف مباحثات ثنائية سوريا جنوب سوريا
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