٩ ملايين جنيه لإنشاء كوبري مشاة بسلم كهربائي أمام مستشفى جامعة طنطا





وأضاف في تصريحات اليوم، أنه تم عمل جميع الإجراءات للبدء فى تنفيذ المشروع وتنفيذ انشاء الكوبري وتم تسليم الموقع للجهة المنفذة لتقوم بالعمل فورا والانتهاء منه في أقرب وقت وذلك حرصا لتيسير على المشاة ومنع حوادث الطرق.



وأكد أنه يعمل جاهدا للعمل على راحة المواطنين وكذا توفير جميع الخدمات التي يحتاجها مواطني محافظة الغربية في جميع القطاعات.



وأشار أيضا إلى أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى جاهدة لمساعدة المواطنين في الرقى بجميع الخدمات وتوفير احتياجاتهم في جميع القطاعات.

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 9 ملايين و57 ألف جنيه لإنشاء كوبري مشاة، بسلم كهربائي بشارع البحر أمام مستشفى الجامعة، وطبقا للمواصفات القياسية.