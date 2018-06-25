فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom يُسجل إيرادات مرتفعة

حقق فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom إيرادات تخطت النصف مليون دولار في الصالات السينمائية العالمية، وذلك منذ طرحه في 22 يونيو الجاري.

أحداث الجزء الجديد من السلسلة تدور بعد أحداث الجزء السابق منه، والذي انتهى بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التي وقعت عليها الأحداث فى محاولة لإنقاذ عدد من الحيوانات التى تبقت على الجزيرة بعد إطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات، وتُظهِر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضي سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التي تحتوي على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيًّا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب في أنحاء الجزيرة.