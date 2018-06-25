وزير خارجية اليمن: الحوثيون تسببوا بكوارث إنسانية في مختلف مناطق البلاد

قال وزير خارجية اليمن خالد اليماني، إن الحوثيين تسببوا بكوارث إنسانية في مختلف مناطق اليمن بهدف الإضرار بالشعب اليمني.

وأضاف اليماني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن المليشيات الحوثية زرعت حوالي مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن.

وأشار اليماني، أن مشروع نزع الألغام في اليمن يعتبر مبادرة إنسانية فاعلة في طريق تخليص اليمن من مخاطر هذا الخطر.

ودعا اليماني، المجتمع الدولي لإدانة المليشيات الانقلابية لانتهاكها القانون الدولي الإنساني.