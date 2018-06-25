نادال يعتلي صدارة التصنيف العالمي للتنس

عاد الإسباني رافائيل نادال إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين بعدما خسر السويسري روجيه فيدرير أمس نهائي بطولة هاله الألمانية أمام الكرواتي بورنا كوريتش ليخسر قمة التصنيف التي عاد لها الاسبوع الماضي فقط ويتراجع مرة أخرى للوصافة.





ويتقدم نادال على فيدرير بـ50 نقطة فقط، وذلك قبل بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 15 يوليو/تموز المقبل.





ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرات أخرى سوى عودة الكراوتي مارين سيليتش إلى المركز الخامس وتراجع البلغاري جريجور ديميتروف إلى المرتبة السادسة، ليعود الوضع في قائمة العشرة كما كان عليه في التصنيف قبل السابق.





وفيما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأوائل:.





1- الإسباني رافائيل نادال 8770.





2- السويسري روجيه فيدرير 8720.





3- الألماني ألكسندر زفيريف 5755.





4- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5080.





5- الكرواتي مارين سيليتش 5060.





6- البلغاري جريجور ديميتروف 4780.





7- النمساوي دومينيك تيم 3835.





8- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3635.





9- البلجيكي ديفيد جوفين 3110.





10- الأمريكي جون إيسنر 3070.



