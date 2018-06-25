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المرور: إغلاق الطريق الداخلي لمطار القاهرة في اتجاه السويس (فيديو)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:10 ص
المرور: إغلاق الطريق الداخلي لمطار القاهرة في اتجاه السويس (فيديو)
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ندى محمد
 
أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، استقرار الحركة المرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة دون أي تحويلات أو إغلاق للطرق السريعة.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك غلق للطريق الداخلي للمطار المتجه لطريق السويس نظرًا لأعمال توسعة الطريق، ويفضل استخدام محور الفريق أحمد شفيق ومخرج الطريق الدائري ثم طريق السويس، لافتا إلى أن أعمال التوسعة مستمرة لمدة شهر.

المزيد عن: مصر محمد الشربيني صباح البلد الرائد محمد الشربيني الإدارة العامة للمرور
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