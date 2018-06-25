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الداخلية التركية تعلن تحييد 24 إرهابيا في عموم البلاد خلال آخر أسبوع

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:06 ص
الداخلية التركية تعلن تحييد 24 إرهابيا في عموم البلاد خلال آخر أسبوع
الأمن التركي - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلنت وزارة الداخلية التركية، صباح اليوم الإٌثنين، تحييد 24 إرهابيًا في عموم البلاد خلال آخر أسبوع، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

 

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

المزيد عن: عموم البلاد خلال آخر أسبوع تركيا تحييد الأمن التركي 24 ارهابي
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