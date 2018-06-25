اتحاد الكرة يرد: لسنا فاسدون.. معسكرنا في الشيشان بفلوسنا

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة المنتخب الوطني لمعسكره في مدينة جروزني بشكل مجاني، غير صحيح بالمرة.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المنتخبات تبدأ بحجز معسكراتها في بلد كأس العالم قبل البطولة بعام، إيطاليا التي لم تصعد كان لها حجز في روسيا".





وأردف: "الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، هو من اختار بنفسه المعسكر، خصوصًا أنه لم يكن يتبقى سوى 4 مدن فقط".





وأكمل: "كوبر اختار جروزني نظرًا لوجود المطار والفندق والملعب بجانب بعضهم البعض.. الاتحاد سدد كافة تكاليف إقامة المعسكر للفيفا، وكل هذا الأمر مثبت بأوراق رسمية وفواتير ومخاطبات مع الفيفا".





واستطرد: "بدأنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يروج الشائعات حول المنتخب بداية من معسكر جروزني وحتى خناقة صلاح واللاعبين".



