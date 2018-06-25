توقيت مباراة روسيا وأوروجواي في المونديال والقنوات الناقلة لها ومشاهدة البث المباشر

يلعب منتخب روسيا مباراة هامة للغاية أمام أوروجواي من أجل حسم صدارة المجموعة الأولى وذلك من خلال الفوز أو التعادل والابتعاد عن المركز الثاني.



تلعب مباراة روسيا وأوروجواي على ملعب "سامارا أرينا"، وذلك اليوم الإثنين والموافق 25 يونيو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب الـ 6 نقط وخلفهما مصر والسعودية بدون نقاط.



فاز منتخب روسيا على السعودية بخمسة أهداف ثم على مصر بثلاثية في أول جولتين بينما تمكن نجوم الأوروجواي من الفوز على مصر بهدف والسعودية بهدف أيضًا، ومن المقر أن يتم إذاعة المباراة مباشرةًا عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1".



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