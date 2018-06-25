مصر تسعى لكتابة التاريخ أمام السعودية في كأس العالم

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السعودي، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.





يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لختام مشاركتة في المونديال بنتيجة إيجابية بعد سقط في فخ الهزيمة أمام أوروجواي وروسيا في أول جولتين وودع البطولة من دور المجموعات.





ويأمل أبناء المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر في تحقيق الفوز الاول للفراعنة في كأس العالم، بجانب الثأر من المنتخب السعودي حيث أن أخر مباراة رسمية بين الفريقين كانت 1999 في كأس القارارت، وانتهت بفوز السعودية بخمسة أهداف مقابل هدف.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





عصام الحضري وأحمد فتحي وعلى جبر وأحمد حجازي محمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، ومروان محسن.





وعلى الجانب الأخر، يتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومحو أثار الهزيمة التي تعرضا لها الأاخر في الجولتين السابقين أمام روسيا والأوروجواي، للهروب من قاع المجموعة.





ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب السعودي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





ياسر المسيليم، علي آل بليهي، أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، حسين المقهوي، سالم الدوسري، هتان باهبري، مهند عسيري.





ويقود المباراة الكولومبي ويلمار رولدان، لتكون الثانية له فى مونديال 2018، بعد أن أدار لقاء إنجلترا وتونس الذى حسمته الأولى بهدفين مقابل هدف.