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الألعاب المتوسطية: 4 رياضيين من الوفد التونسي يختارون ''الحرقة'' إلى إسبانيا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:47 ص
الألعاب المتوسطية: 4 رياضيين من الوفد التونسي يختارون ''الحرقة'' إلى إسبانيا
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محمد وليد الجموسي
 
 شهدت اسبانيا هروب أربع رياضيين لحظة وصولهم إلى مطار برشلونة للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة تاراغونا من 22 جوان إلى غرة جويلية القادم.

وكانت البداية بثنائي من وفد رفع الأثقال، إذ قررا الهروب من المطار بدل المشاركة في بطولة تعتبر من أبرز التظاهرات الرياضية، مما حرم رياضتنا من ميداليات خاصة أن كل المعطيات تُرجح تألقهم.

كما شهد وفد منتخب الجمباز هروب أحد الرياضيين، إضافة إلى أحد الملاكمين الذي اختار السير على نفس المنهج في ظلّ التخبط الذي تعاني منه هذه الاختصاصات وغياب كل مقومات النجاح من دعم مادي ومعنوي.
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