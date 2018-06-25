اعترافات المنظم الرئيس لحادثة مركب قرقنة

اعترف المنظم الرئيس لكارثة قرقنة، التي راح ضحيتها 87 شخصا عند محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا، تفصيليا بضلوعه في تنظيم تلك العملية، مؤكّدا تحصله على مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار حيث تولى إيداع بحساب بنكي بإسم زوجته إضافة إلى مبلغ آخر قدره 10 آلاف دينار متأتية من عائدات عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة أخرى.





وبالتحري مع زوجة المظنون فيه اعترفت بأن بعد حادثة غرق المركب تمّ سحب المبلغ المالي المذكور وإخفائه بالمنزل وقد اذنت النيابة العمومية، بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، حسب بلاغ لوزارة الداخلية.





ويذكر أنّ وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة تمكّنت مساء يوم 21 جوان 2018 من ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة التّي جدّت يوم 2 جوان بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصا

وقد تمّ ضبط المعني بالصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات رفقة شريك له على مستوى محطّة اللّود محاولا مغادرة جزيرة قرقنة.