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زينة عاشور زوجة عمرو دياب تبارك للسعوديات تفعيل قرار قيادتهن السيارة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:30 ص
زينة عاشور زوجة عمرو دياب تبارك للسعوديات تفعيل قرار قيادتهن السيارة
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الفجر الفني
 

هنأت زينة عاشور زوجة المطرب عمرو دياب السعوديات، بتفيعل قرار قيادتهن للسيارة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام". 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية انتهى الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في السعودية منتصف ليل السبت، بعد عقود حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.

وبدأت بالفعل آلاف النساء بقيادة سيارتهن فورًا تفعيل القرار في المدن السعودية.




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