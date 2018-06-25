حكم مصري عن جهاد جريشة: "الوحيد اللي فرحنا في المونديال"

أشاد الحكم سمير عثمان بأداء زميله جهاد جريشة في المباراة الأولى له في كأس العالم، والتي أدارها بين إنجلترا وبنما.

وقال عثمان، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "المونديال بالنسبة لي وللحكام بدأ من وقت المباراة التي أدارها جهاد جريشة بين إنجلترا وبنما".

وتابع حديثه: "تحدثت مع جهاد قبل المباراة لأنها كانت مهمة جدا وهو عمل مميز من خلال احتساب ضربتين جزاء خلال ٤٥ دقيقة فقط على فريق واحد إنه أمر صعب وليس سهل كما يعتقد البعض".

وأردف: "جهاد جريشة كان موفق جدا خلال المباراة وهو الوحيد اللي فرحنا في المونديال".