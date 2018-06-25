عاجل.. أول تعليق من "فيفا" على أداء جهاد جريشة في لقاء إنجلترا وبنما

أكد الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمسئول عن لجنة الحكام الرئيسية، أنه تلقى اتصالات عديدة من مسئولى التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الإفريقي "الكاف" وبعض الحكام المشاركين فى المونديال، تحمل كلمات الإشادة بالحكم الدولي المصرى جهاد جريشة، والذي أدار مباراة إنجلترا وبنما، والتي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم روسيا 2018.

وقال عبد الفتاح إن المستوى الذى كان عليه جريشة فى أول ظهور له بالمونديال، أثبت أن التحكيم المصري بخير وأن اللجنة مازالت تسعى لتطوير المنظومة حتى يكون لمصر أكثر من حكم في المحافل الدولية الكبيرة.

وكانت المباراة التي أقيمت، عصر أمس الأحد، انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 6-1، على نظيره البنمي، ليضمن بشكل رسمي لتأهل للدور المقبل بالمونديال، رفقة بلجيكا، في حين ودعت تونس وبلجيكا منافسات العرس العالمي.