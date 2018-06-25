ويزو: سعيدة بتجسيد شخصية "الدجالة" في "ربع رومي"
الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:15 ص
مريم الشريف
عبرت الفنان ويزو، عن سعادتها بنجاح مسلسل "ربع رومي" الذي شاركت به كضيفة شرف حيث جسدت خلاله شخصية "الدجالة".
وأشارت خلال لقائها فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة" إلى أنها تقمصت هذه الشخصية بكل تفاصيلها مثل التعويذة التي كانت تقرأها لتحويل الأشخاص إلى أسد أو فأر وغيره.
وعلق مخرج العمل معتز التوني بدوره قائلًا إنه سعيد جدًا بمشاركة "ويزو" في المسلسل كونها أضافت له الكثير.
وعلق مخرج العمل معتز التوني بدوره قائلًا إنه سعيد جدًا بمشاركة "ويزو" في المسلسل كونها أضافت له الكثير.
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