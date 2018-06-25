"مواد البناء": الإدارة المتوسطة والموظف الصغير هم أساس المشكلة في مصر



وأضاف "جمال الدين"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على القناة الأولى، الأحد، أن المستثمر عندما يريد التصدير أو الاستيراد، أو استخراج التراخيص يواجهه الموظفين.



وتابع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن كل وزير يصدر عددا من اللوائح والقوانين، وتتراكم فوق بعضها، ويستطيع الموظف أن "يتوه" المستثمر بها، لافتا إلى ضرورة فلترة هذه القرارات.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مصر تركز على المؤتمرات في الاستثمار، ولكن الاستثمار يحدث مع الموظفين، والإدارة المتوسطة والموظف الصغير هم أساس المشكلة فى مصر.