أبرز أخبار التوك شو الأحد 24/6/2018: الإرصاد تحذر المواطنين وتفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:46 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - نعيم يوسف - جهاد جمال - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الإسكان" تكشف تفاصيل تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء (فيديو)
أكد هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك 11 مشروعا لمياه الصرف الصحي يجري تنفيذهم في محافظة جنوب سيناء واغلبهم سيدخلون الخدمة خلال العام الجاري.
"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة (فيديو)
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن المواطنين عليهم تجنب التواجد تحت أشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة.
شاهد.. فيديو نادر للشيخ الشعراوي يوضح موقفه من رفع الدعم
عرضت فضائية "المحور"، فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث خلاله عن رفع الدعم، وأكد "الشعراوي"، على ضرورة قيام الحكومة برفع الدعم حتى يقوم المواطنين بترشيد الاستهلاك.
هشام عرفات: زيادة في معدلات النقل النهري بعد رفع الدعم عن المواد البترولية
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تكلفة النقل النهري رخيصة خاصة مع رفع الدعم عن المواد البترولية، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدلات النقل النهري، لذلك تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية في النقل النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
معتز محمود يكشف سبب وصول سعر المتر في "العلمين الجديدة" لـ30 ألف جنيه
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إرتفاع سعر المتر في مدينة العلمين الجديدة لـ30 الف جنيه سببه الرغبة في توفير هامش ربح لكي تستطيع الدولة توفير وحدات الإسكان الإجتماعي للمواطن.
وزير النقل: الرئيس وجه بتطوير نقل البضائع عبر النيل والسكك الحديدية
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمل على 3 محاور في منتهى الأهمية؛ المحور الأول في 2014 وهو إقامة مشروع قومي للطرق، تم بناء أكثر من 4 آلاف كيلو، وتم تحسين أكثر من 3 آلاف كيلو؛ أي تم إضافة 7 آلاف كيلو للشبكة القومية للطرق.
"الكهرباء" تكشف تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم
كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم، موضحًا أنه يعمل على توفير الوقود والغاز الطبيعي، ويقلل استهلاك قيمة التكلفة، بالإضافة إلى تعظيم الطاقات المتجددة، ويشجع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال.
"المالية": 85% نسبة الخصم الضريبي مطلع يوليو المقبل
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إنه "اللي كان بيدفع ضريبة 100 جنيه كان يدفع 20 جنيه فقط بإعفاء 80%، كاشفًا أن العام الجاري ومع بداية يوليو المقبل الخصم والاعفاء سيزيدان من 7200 لـ 8000 جنيه، كاشفًا أن الخصم الضريبي سيكون 85% بدلًا من 80%.
رضا حجازي: 341 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية في الفيزياء
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن 341 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية في العينة العشوائية في مادة الفيزياء، متابعًا: "هذا أمر رائع جدًا أن تحصل العينة العشوائية على تلك النسبة".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الإسكان" تكشف تفاصيل تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء (فيديو)
أكد هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك 11 مشروعا لمياه الصرف الصحي يجري تنفيذهم في محافظة جنوب سيناء واغلبهم سيدخلون الخدمة خلال العام الجاري.
"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة (فيديو)
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن المواطنين عليهم تجنب التواجد تحت أشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة.
شاهد.. فيديو نادر للشيخ الشعراوي يوضح موقفه من رفع الدعم
عرضت فضائية "المحور"، فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث خلاله عن رفع الدعم، وأكد "الشعراوي"، على ضرورة قيام الحكومة برفع الدعم حتى يقوم المواطنين بترشيد الاستهلاك.
هشام عرفات: زيادة في معدلات النقل النهري بعد رفع الدعم عن المواد البترولية
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تكلفة النقل النهري رخيصة خاصة مع رفع الدعم عن المواد البترولية، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدلات النقل النهري، لذلك تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية في النقل النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
معتز محمود يكشف سبب وصول سعر المتر في "العلمين الجديدة" لـ30 ألف جنيه
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إرتفاع سعر المتر في مدينة العلمين الجديدة لـ30 الف جنيه سببه الرغبة في توفير هامش ربح لكي تستطيع الدولة توفير وحدات الإسكان الإجتماعي للمواطن.
وزير النقل: الرئيس وجه بتطوير نقل البضائع عبر النيل والسكك الحديدية
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمل على 3 محاور في منتهى الأهمية؛ المحور الأول في 2014 وهو إقامة مشروع قومي للطرق، تم بناء أكثر من 4 آلاف كيلو، وتم تحسين أكثر من 3 آلاف كيلو؛ أي تم إضافة 7 آلاف كيلو للشبكة القومية للطرق.
"الكهرباء" تكشف تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم
كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم، موضحًا أنه يعمل على توفير الوقود والغاز الطبيعي، ويقلل استهلاك قيمة التكلفة، بالإضافة إلى تعظيم الطاقات المتجددة، ويشجع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال.
"المالية": 85% نسبة الخصم الضريبي مطلع يوليو المقبل
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إنه "اللي كان بيدفع ضريبة 100 جنيه كان يدفع 20 جنيه فقط بإعفاء 80%، كاشفًا أن العام الجاري ومع بداية يوليو المقبل الخصم والاعفاء سيزيدان من 7200 لـ 8000 جنيه، كاشفًا أن الخصم الضريبي سيكون 85% بدلًا من 80%.
رضا حجازي: 341 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية في الفيزياء
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن 341 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية في العينة العشوائية في مادة الفيزياء، متابعًا: "هذا أمر رائع جدًا أن تحصل العينة العشوائية على تلك النسبة".
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