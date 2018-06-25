أغنية محمد رمضان الجديدة "Number One" تكسر حاجز 3 ملايين مشاهدة (فيديو)





كسر كليب الفنان محمد رمضان الجديد "Number One" حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 48 ساعة فقط من عرضه عبر القناة الخاصة برمضان على الموقع الشهير.





واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.





وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وإنتوا عارفين".



