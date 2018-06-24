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الكويت: السجن لمواطنين انضما إلى جبهة النصرة في سوريا

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:46 م
الكويت: السجن لمواطنين انضما إلى جبهة النصرة في سوريا
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الفجر
 
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم السبت، بعد إدانة كويتين إثنين بالانضمام إلى "جبهة النصرة" بالسجن 10 أعوام للأول مع الشغل والنفاذ، وعامين مع الشغل والنفاذ للثاني.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جريمة التورط في عمل عدائي ضد دولة أجنبية، سوريا، بالانضمام داخل أراضيها إلى تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة، والتدرب على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وتعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية، مساء الأحد.
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