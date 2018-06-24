محافظ سوهاج ينعى اللواء باقي زكي صاحب فكرة تحطيم خط بارليف خلال حرب أكتوبر

نعى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اللواء مهندس باقي زكي يوسف، أحد أبطال القوات المسلحة وصاحب فكرة تحطيم خط بارليف خلال حرب أكتوبر1973 والذى ينتمى إلى محافظة سوهاج وبالتحديد مدينة طما، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 87 عام، مؤكدا أنه رجل من رجالات مصر الأوفياء.









وأضاف المحافظ ان اللواء باقي زكي يوسف، هو صاحب فكرة استخدام مضخات المياه للتغلب على أصعب ساتر ترابي في التاريخ الحديث، وانه أطلق الفكرة التي ساهمت في استرداد أرضنا وكرامتنا، وكانت عبقرية الفكرة تكمن في بساطتها، بل وسُجلت كبراءة اختراع وأصبحت تُدرس في الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم، وهي فكرة استخدام مضخات المياه لفتح ثغرات في خط بارليف.







