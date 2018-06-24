"البحرين للمقاصة" تصدر بطاقات مجانية للمستثمرين

كشفت شركة البحرين للمقاصة، وهي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين، اليوم عن بدء إصدار أكثر من 140 ألف بطاقة “myShare” مجاناً لجميع المستثمرين الحاليين.





وأوضحت الشركة عبر بيان على موق السوق، أن المستثمرين عم ممن يملكون رقم مستثمر (NIN) ومعلومات محدثة للمستثمر في شركة البحرين للمقاصة، وعليه سيتم إصدار البطاقات من قبل مصرف السلام-البحرين بالشراكة مع فيزا، وهي متوفرة بعملة الدينار البحريني أو بالدولار الأمريكي بحسب اختيار المستثمر.





ومن خلال بطاقة “myShare” ستتمكن شركة البحرين للمقاصة من تحويل جميع الأرباح النقدية المستحقة والمستقبلية تلقائياً إلى حساب البطاقة في غضون 10 أيام من إعلان توزيع الأرباح من الشركات المدرجة.





وتتميز البطاقة بكونها سهلة الاستخدام لإجراء المعاملات التي تتم دون استخدام الأموال النقدية من خلال بيئة آمنة ومريحة، إضافة إلى قبولها في أكثر من 35 مليون محل تجاري وأكثر من 2 مليون جهاز صراف آلي يحمل علامة فيزا في أنحاء العالم.





فضلاً عن المزايا القيمة للبطاقة سيحصل المستثمر على تنبيه مجاني بالرسائل النصية القصيرة وإرسال كشف الحساب شهرياً على البريد الإلكتروني المسجل وخدمة التسوق الآمن للتحقق من فيزا (Verified by Visa).





وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة: " إن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف شركة البحرين للمقاصة نحو تعزيز تجربة المستثمرين لخدمات ما بعد التداول لتلبية متطلبات المستثمرين.





وركز بن إبراهيم، على تسهيل عملية توزيع الأرباح النقدية وجعلها أكثر فاعلية من خلال هذه البطاقة التي ستساعد المستثمرين سواء في داخل البحرين أو خارجها من استلام أرباحهم النقدية تلقائياً في بطاقة “myShare” دون الحاجة لزيارة شركة البحرين للمقاصة لاستلام شيكات الأرباح".





وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله: "إننا ندعو جميع المستثمرين المسجلين في بورصة البحرين ممن يملكون رقم مستثمر (NIN) للتسجيل وإستلام بطاقة myShare الجديدة التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الوقت الذي تستغرقه عمليات توزيع الأرباح النقدية من خلال تحويلها مباشرةً إلى رصيد بطاقاتهم.





كما تعتبر بطاقة myShare إحدى الوسائل البديلة لاستلام الأرباح النقدية إلى جانب استلام الأرباح عن طريق الشيكات أو التحويل البنكي.





وبذلك يمكن للمستثمرين الآن زيارة شركة البحرين للمقاصة في بورصة البحرين في مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ – الطابق الرابع لإستلام بطاقاتهم أو التقدم بطلب الحصول على البطاقة الجديدة.





جدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة هي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره 5 ملايين دينار بحريني في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة مقاصة تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين.



