أرقام وإحصائيات الجولة الثانية بكأس العالم





اختتمت مساء اليوم الأحد، فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا، وذلك بفوز المنتخب الكولومبي علي نظيره البولندي بنتيجة .. في المجموعة الثامنة بالبطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد الجولة الثانية بالمونديال وأبرز الأرقام والاحصائيات:-

- أهداف الجولة:

شهدت الجولة الثانية تسجيل 47 هدفًا خلال المباريات الـ16 وكانت أكثر المباريات تهديفًا لقاء إنجلترا وبنما الذي انتهي بفوز المنتخب الإنجليزي 6/1، ولقاء تونس وبلجيكا والذي فاز به الأخير 5/2.

- البطاقات الملونة:

شهدت مباريات الجولة الثانية بكأس العالم إشهار 48 بطاقة صفراء خلال مباريات الجولة، بينما تم اشهار الكارت الأحمر مرة وحيدة للاعب منتخب ألمانيا جيروم بواتينج خلال مباراة منتخب بلاده ضد السويد.

- الهداف:

يتصدر الإنجليزي هاري كين قائمة هدافي كأس العالم حتي الآن برصيد 5 أهداف، يليه كل من، البرتغالي رونالدو والبلجيكي لوكاكو وسجل كل منهما 4 أهداف، ثم الاسباني دييجو كوستا والروسي تشيريشيف وسجل كل منهما 3 أهداف.

- ركلات الجزاء والأهداف العكسية:

شهدت مباريات كأس العالم حتي الآن احتساب 16 ركلة جزاء (13 مُسجلة – 3 ضائعة)، وتم احتساب 7 ركلات جزاء خلال الجولة الثانية للمونديال (6 مُسجلة – 1 ضائعة)، بينما شهدت تلك الجولة هدف عكسي وحيد سجله المصري أحمد فتحي في مرماه خلال مباراة منتخب بلاده ضد روسيا

- الأقوى دفاعًا وهجومًا:

تعتبر منتخبات روسيا وبلجيكا وإنجلترا أصحاب أقوي خط هجوم في المونديال حتي الآن وسجل كل منهما 8 أهداف، بينما منتخبي كرواتيا وأوروجواي أصحاب أقوي خط دفاع ولم تسكن شباكهما أي أهداف حتي الآن

- الأضعف دفاعًا وهجومًا:

تعتبر منتخبات السعودية والمغرب وبيرو وكوستاريكا أصحاب أضعف خط هجوم في المونديال ولم تسجل أي أهداف حتي الآن، بينما يمتلك منتخب بنما أضعف خط دفاع وسكنت شباكه 9 أهداف.

- أول فوز للبرازيل وألمانيا:

شهدت الجولة الثانية أول فوز للمنتخبين البرازيلي والألماني بعد تعثرهما في الجولة الأولي، وفاز منتخب السامبا علي نظيره منتخب كوستاريكا 2-0، بينما فاز منتخب ألمانيا علي السويد 2-1.

- "صفر" عربي:

فشلت المنتخبات العربية في تحقيق أي إنتصار بكأس العالم حيث خسرت مباريات الجولة الثانية وودعت جميعًا المونديال بشكل رسمي، حيث خسر منتخب مصر أمام روسيا 3-1، وسقطت السعودية أمام أوروجواي بهدف نظيف، وبنفس النتيجة خسر منتخب المغرب أمام البرتغال، بينما خسرت تونس امام بلجيكا 5-2

- المنتخبات التي تأهلت لدور الـ16:

تأهلت 6 منتخبات لدور الـ16 بكأس العالم حتي الآن هم: (روسيا – أوروجواي – فرنسا – كرواتيا – إنجلترا – بلجيكا)

- المنتخبات التي ودعت المونديال:

ودعت منتخبات بطولة كأس العالم بشكل رسمي هم: ( مصر – السعودية – المغرب – تونس – بولندا – كوستاريكا – بنما – بيرو).