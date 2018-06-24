ذهبية و4 فضيات وبرونزية حصيلة مصر من الميداليات في ألعاب البحر المتوسط

حصدت مصر عدد ستة ميداليات في اليوم الثاني لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقام فعاليتها في مدينة تراجونا بأسبانيا

في السباحة أحرزت اللاعبة فريدة عثمان الميدالية الذهبية في سباق ال 200 فراشة وأحرز اللاعب عبد الرحمن العربي الميدالية الفضية في سباق ال 200 متر فراشة

وفي رفع الأثقال أحرز اللاعب مصطفى وحيد الميدالية الفضية في وزن 69 كجم

وفي الرماية أحرز اللاعب أحمد قمر الميدالية الفضية بندقية خرطوش

وفي الكاراتيه أحرز اللاعب أحمد سعيد شحاتة الميدالية الفضية وزن فوق 84 كجم كوميتيه

وأحرز اللاعب أحمد رجب المصري الميدالية البرونزية وزن 84 كجم كوميتيه.

ليصبح بذلك اجمالي الميداليات الحاصل عليها مصر في أول يومين من منافسات الدورة ثلاث ذهبيات وستة فضيات وستة برونزيات بإجمالي 15 ميدليه.

هذا وتقوم إدارة البعثة برئاسة المهندس هشام نصر ونائبيه العميد يحيي دعبس والكابتن محمود محجوب بمتابعة كافة الامور الادارية والفنيه والتواصل المستمر مع الاجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالدورة والعمل على التغلب على أية سلبيات. من خلال التواصل الدائم مع اللجنة المنظمة للدورة.