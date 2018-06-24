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المؤلف صلاح الجهيني يسلم طارق العريان "سكريبت الجزء الثاني من ولاد رزق"

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:47 م
المؤلف صلاح الجهيني يسلم طارق العريان سكريبت الجزء الثاني من ولاد رزق
المؤلف صلاح الجهيني
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يارا أحمد
 
فاجأ المخرج طارق العريان، جمهوره بصورة تجمعه بالمؤلف صلاح الجهيني واسكربيت الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".

حيث حقق الجزء الاول نجاحا كبيرا بعد طرحه والفيلم من بطولة احمد عز وعمرو يوسف واحمد داوود وعدد كبير من نجوم الفن ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الجزء القاني خلال الفترة المقبلة.
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