المؤلف صلاح الجهيني يسلم طارق العريان "سكريبت الجزء الثاني من ولاد رزق"

فاجأ المخرج طارق العريان، جمهوره بصورة تجمعه بالمؤلف صلاح الجهيني واسكربيت الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".



حيث حقق الجزء الاول نجاحا كبيرا بعد طرحه والفيلم من بطولة احمد عز وعمرو يوسف واحمد داوود وعدد كبير من نجوم الفن ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الجزء القاني خلال الفترة المقبلة.