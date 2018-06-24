الخميس.. "النيل للإعلام ببنها" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو



ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية كبرى، بمناسبة احياء الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه المجيدة، صباح الخميس 28 يونيو، بمشاركة شباب الجامعات والتنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدنى تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن الاحتفالية تتضمن عروضا وثائقية عن أحداث ثورة 30 يونيو وخروج الملايين من ابناء الشعب المصرى ضد جماعة الاخوان الارهابية، ثم استعراض للانجازات القومية والمحلية التى تحققت خلال الفترة الاولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى الأغانى الوطني والفقرات الشعرية التى يقدمها شباب محافظة القليوبية.



وأشاد مدير الاعلام بدعم الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة المشرفة على احياء ذكرى ثورة 30 يونيو لكافة الفعاليات الاعلامية التى ينظمها المركز فى هذا الاطار.

