رئيس "الأبنية التعليمية" يكشف تفاصيل جديدة عن المدارس اليابانية – المصرية

كشف اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أسباب تكلفة الفصل الواحد بالمدارس اليابانية مليون جنيه، موضحًَا أن نصيب الطالب في المدرسة اليابانية ١٠ أمتار بخلاف المدرسة العادية، فنصيب الطالب فيها ٣ أمتار.





وأشار "عبد الله"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مساحة الفصل بالمدارس اليابانية ٦٤ متر، بخلاف الفصل العادي حيث يبلغ مساحته ٤٠ متر فقط، وأ ن الفراغات التكميلية أكثر بكثير من الفصل العادي، حيث أن الفصل الياباني تكون الفراغات أكثر مرتين.





وتابع: يوجد "جيم" وكذلك جميع أماكن الأنشطة، وكل ما يخص نظام التوكاتسو، مشيرًا الى أن أعداد المدارس بالمرحلة الأولى ٤٥ مدرسة وسوف يتم افتتاحهم قبل العام الدراسي الجديد.





وأضاف اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، أن تكلفة الفصل ليست متوقفة فقط على مقاعد وحوائط مثلما يظن البعض ولكن المليون جنيه بها تكلفة المعامل والتجهيزات وجميع الحجرات التعليمية التي يتم استخدامها في العملية التعليمية، مشيرا الى أن أعداد الفصول ٨٤٦ فصلًا وتكلفة الواحد مليون جنيه.





وأكد أنه يوجد ٣٦ مدرسة تم تسليمهم والباقي تحت التسليم وجميعهم سوف يكونوا جاهزين قبل دخول العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أ ن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان مع الرئيس اليوم الأحد، وقد وعدت الهيئة الهندسية بتسليم جميع المدارس والوزارة وعدت بالتشغيل.



