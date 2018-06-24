رئيس "الأبنية التعليمية" يكشف تفاصيل جديدة عن المدارس اليابانية – المصرية
الأحد 24/يونيو/2018 - 08:35 م
ريم محمود
كشف اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أسباب تكلفة الفصل الواحد بالمدارس اليابانية مليون جنيه، موضحًَا أن نصيب الطالب في المدرسة اليابانية ١٠ أمتار بخلاف المدرسة العادية، فنصيب الطالب فيها ٣ أمتار.
وأشار "عبد الله"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مساحة الفصل بالمدارس اليابانية ٦٤ متر، بخلاف الفصل العادي حيث يبلغ مساحته ٤٠ متر فقط، وأن الفراغات التكميلية أكثر بكثير من الفصل العادي، حيث أن الفصل الياباني تكون الفراغات أكثر مرتين.
وتابع: يوجد "جيم" وكذلك جميع أماكن الأنشطة، وكل ما يخص نظام التوكاتسو، مشيرًا الى أن أعداد المدارس بالمرحلة الأولى ٤٥ مدرسة وسوف يتم افتتاحهم قبل العام الدراسي الجديد.
وأضاف اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن تكلفة الفصل ليست متوقفة فقط على مقاعد وحوائط مثلما يظن البعض ولكن المليون جنيه بها تكلفة المعامل والتجهيزات وجميع الحجرات التعليمية التي يتم استخدامها في العملية التعليمية، مشيرا الى أن أعداد الفصول ٨٤٦ فصلًا وتكلفة الواحد مليون جنيه.
وأكد أنه يوجد ٣٦ مدرسة تم تسليمهم والباقي تحت التسليم وجميعهم سوف يكونوا جاهزين قبل دخول العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان مع الرئيس اليوم الأحد، وقد وعدت الهيئة الهندسية بتسليم جميع المدارس والوزارة وعدت بالتشغيل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير التربية والتعليم، اليوم، وتناولا آخر مستجدات مشروع إنشاء المدارس اليابانية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق المعايير اليابانية المتطورة في العملية التعليمية من خلال بناء 100 مدرسة يابانية جديدة في مصر، تم إنشاء 45 منها بالفعل، فضلًا عن تطوير 112 مدرسة على نفس المعايير اليابانية، على أن يتم البدء في قبول الطلبة في تلك المدارس بداية شهر يوليو القادم وفقًا لمعايير محددة.
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